Promienna skóra na wiosnę? Poznaj 3 sprawdzone sposoby

Czy zauważyłaś, że po zimie Twoja skóra jest szorstka, sucha, a nawet zaczerwieniona i podrażniona? Winowajcami takiego stanu rzeczy są mrozy, silny wiatr, ale także ogrzewanie w budynkach i smog.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że nasza skóra po zimie nie jest w najlepszej formie. Idealnie byłoby się obudzić pierwszego dnia wiosny z piękną i promienną cerą, prawda?

Jeśli chcemy, aby taki scenariusz się ziścił, trzeba zacząć nad tym pracować już teraz. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem wydawać by się mógł zakup odpowiednich kremów, peelingów i innych specyfików. Okazuje się często jednak, że to nie zawsze wystarcza.

Właśnie dlatego proponujemy Ci 3 sprawdzone sposoby na zadbanie o skórę od wewnątrz, dzięki odpowiedniej diecie, prawidłowej regeneracji i nawilżeniu skóry od środka. Czy to możliwe, żeby jednocześnie zadbać o skórę po zimie, poprawić zdrowie i samopoczucie oraz popracować nad sylwetką? Okazuje się, że tak! Jeśli tylko wprowadzisz drobne zmiany w swoich codziennych nawykach.

1. Zadbaj o swoją dietę

materiały partnera Promienna skóra na wiosnę, Dietly.pl Źródło: materiały partnera

Wprowadzenie zdrowych produktów do codziennej diety wydaje być się remedium na wiele problemów, tak też jest i tym razem. Zdrową dietą możesz odżywić skórę od środka, dzięki temu już po tygodniu od wprowadzenia naszych wskazówek będziesz mogła zauważyć takie korzystne zmiany jak:

promienną cerę,

lepiej nawilżoną skórę,

zmniejszenie ilości wyprysków i zaczerwienień,

większą elastyczność,

regeneracja naskórka.

Naszej skórze po zimie potrzebne są witaminy, składniki mineralne oraz antyoksydanty, które zniwelują negatywny wpływ smogu, promieni UV, a także niewłaściwej diety.

Antyoksydanty mają zdolność do wymiatania nadmiernej ilości wolnych rodników, które są odpowiedzialne za szybsze starzenie się skóry oraz stan zapalny. Jeśli potrzebujesz wsparcia we wprowadzeniu zdrowszych nawyków żywieniowych, dobrym pomysłem będzie catering dietetyczny zamówiony online, który zadba o to, żebyś w każdym dniu dostarczała odpowiednią ilość witamin i składników mineralnych, a tym samym poprawiła stan swojej skóry po zimie.

Jakie produkty warto wprowadzić do codziennej diety?

materiały partnera Promienna skóra na wiosnę, Dietly.pl Źródło: materiały partnera

2. Wysypiaj się

materiały partnera Promienna skóra na wiosnę, Dietly.pl Źródło: materiały partnera

W tym momencie odpowiedz sobie szczerze na jedno pytanie. Czy śpisz min. 7 godzin dziennie? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi “nie”, to znaczy, że Twoja skóra może mieć problemy z odpowiednią regeneracją i w konsekwencji może wyglądać na zmęczoną. Jeśli zauważasz u siebie worki pod oczami, szary i ziemisty odcień cery oraz nadmierne przesuszenie skóry, to prawdopodobnie Twoja skóra nie ma kiedy się regenerować. Dobrze wiemy jak wygląda życie w XXI wieku. Jest szybkie i intensywne i właśnie dlatego często zaniedbujemy sen i relaks.

Jeśli chodzi o sen, to ważne jest nie tylko to jak długo śpimy, ale też w jakich godzinach to robimy. Okazuje się, że pomiędzy godz. 22:00 a 2-3 nad ranem, nasza skóra najlepiej się odnawia. Tak się dzieje m.in. za sprawą somatotropiny, która jest hormonem wzrostu pobudzającym regenerację i budowę naskórka. W tym czasie najlepiej przyswajają się też składniki aktywne kremów, które stosujemy na noc.

Wpływ na skórę mają jeszcze dwa inne hormony. Pierwszym z nich jest melatonina, nazywana hormonem snu, która jest antyoksydantem, dzięki temu przeciwdziała zmarszczkom. Drugim hormonem jest kortyzol, czyli tzw. hormon stresu, którego w nocy jest najmniej, natomiast jego nadmierna ilość może powodować rozstępy czy trądzik.

Jeśli przez nadmiar obowiązków takich jak praca, zajmowanie się dziećmi, domem, codzienne gotowanie, czasu na sen nie zostaje Ci zbyt dużo, zrób sobie wakacje od gotowania i zamów dietę pudełkową. Oszczędzisz swój cenny czas, który możesz wykorzystać na regenerację.

3. Nawilż skórę od środka

materiały partnera Promienna skóra na wiosnę, Dietly.pl Źródło: materiały partnera

Podczas zimy ze skóry odparowuje ogromna ilość wody, a to wszystko na skutek nadmiernego ogrzewania pomieszczeń i niekorzystnych warunków atmosferycznych. Skóra może stać się szorstka, możesz odczuwać pieczenie i swędzenie. Kremy stosowane na skórę chronią jedynie od zewnątrz, zapobiegając dalszej utracie wody. Natomiast o prawidłowe nawilżenie musimy zadbać od wewnątrz.

Codziennie tracimy ok. 2-3 litrów wody, z czego ok. 450 ml płynów jest uwalnianych przez powierzchnię skóry. Z tego względu, płyny musimy regularnie uzupełniać. Przyjmuje się, że dorosły mężczyzna powinien wypijać 2,5 litra płynów, a kobieta 2 litry. Zapotrzebowanie na wodę wzrasta w okresie ciąży i laktacji oraz podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Dowiedz się jak dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu.

Jeśli chcesz cieszyć się promienną i zdrową skórą na wiosnę, zachęcamy do zmiany codziennej rutyny i wprowadzenia zdrowych produktów, wysypianie się oraz zadbanie o nawodnienie. To pozwoli Ci nie tylko na poprawę wyglądu skóry i cery, a także na polepszenie zdrowia, sylwetki i samopoczucia.

