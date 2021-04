Proste sposoby na ćwiczenia dla zabieganych

Dzięki platformie treningowej online możemy to zmienić. Znajdziemy w niej ćwiczenia o różnej intensywności i poziomie zaawansowania, podzielone według zróżnicowanych kategorii i celów treningowych. Poszczególne programy dostosowano do domowych warunków, aby każdy mógł wybrać odpowiedni dla siebie trening i rozruszać mięśnie, gdy tylko ma na to ochotę.