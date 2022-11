Prowadzone przez Monikę schronisko dla ponad czterdziestu koni stanęło przed widmem głodu

Monika kilka lat temu porzuciła to wygodne życie i przeprowadziła się do małej wioski Zawada Nowa pod Dęblinem, żeby wraz ze swoim partnerem założyć gospodarstwo w którym znalazłyby swoje miejsce konie wykupione od handlarzy z rzeźni. Początki były bardzo trudne, bo na każdego konia musiała długo odkładać pieniądze, żeby go uratować. Za każdym razem gdy była u handlarza zalewała się łzami, bo koni jadących do rzeźni było wiele. A ona mogła uratować tylko jednego. I tak było przez kilka lat, powoli przybywało koni w stajni a jej życiu pojawiła się córeczka Basia.