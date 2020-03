WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Przedsiębiorcze, przebojowe, odważne. Słynne mentorki, które inspirują kobiety na całym świecie Finansowa guru najpopularniejszej platformy społecznościowej na świecie, mistrzyni sprzątania i założycielka pierwszego ekskluzywnego sklepu vintage online. Przedstawiamy historie trzech słynnych mentorek, które udowodniły, że kobieca siła to przyszłość globalnych korporacji. (Shutterstock.com) ((paragraph;;text==Czy wrażliwość, intuicja i troska o innych mogą być przeszkodą w drodze na biznesowy szczyt? Historie słynnych mentorek pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Silne kobiety sukcesu każdego dnia udowadniają, że kobiece cechy charakteru bardzo przydają się w podejmowaniu trudnych decyzji i zarządzaniu wielkimi, globalnymi markami. Wpływowe mentorki walczą o równouprawnienie kobiet i udowadniają im, że świat wielkich korporacji nie jest zarezerwowany jedynie dla mężczyzn.)) Wpływowe mentorki walczą o równouprawnienie kobiet i udowadniają im, że świat wielkich korporacji nie jest zarezerwowany jedynie dla mężczyzn.)) ((paragraph;;text==Sheryl Sandberg – ekonomia, polityka i Facebook)) ((paragraph;;text==Historia Sheryl Standberg to doskonały materiał na film. Niezwykle uzdolniona i ambitna dziewczyna z dyplomem ukończonych studiów licencjackich w dziedzinie ekonomii i MBA na Harvardzie podejmuje pracę na stanowisku szefa personelu w Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych podczas kadencji Billa Clintona. Po pięciu latach rzuca posadę w rządzie, zafascynowana sektorem nowych technologii, zamienia Waszyngton na Dolinę Krzemową. To właśnie z jej nazwiskiem wiąże się gwałtowny rozwój wschodzącej wówczas firmy Google, z którą Standberg związała się na siedem lat, pełniąc funkcję wiceprezes ds. globalnej sprzedaży i operacji online.)) ((paragraph;;text==Przełomem w karierze Sheryl okazało się przypadkowe spotkanie z Markiem Zuckerbergiem podczas świątecznej kolacji u prezesa Jahoo!. Po kilku tygodniach rozmów Sandberg przyjęła propozycję młodego milionera i objęła stanowisko szefa operacyjnego w Facebooku. Proces negocjacji z Zuckerbergiem kobieta opisała w swojej książce "Włącz się do gry. Kobiety, praca i chęć przywództwa". Wspomniała tam, że początkowo zgodziła się na ofertę finansową, jednak rozmowa ze szwagrem zmotywowała ją do renegocjowania warunków umowy. Dlaczego? Sheryl zdała sobie wtedy sprawę, że kwota, którą jej zaproponowano, jest z pewnością znacznie niższa, niż pensja, jaką na tym stanowisku otrzymałby mężczyzna. Burzliwe pertraktacje z Zuckerbergiem okazały się dla Sandberg świetnym sprawdzianem przed objęciem funkcji szefa zespołów negocjacyjnych w firmie Zuckerberga. Finalnie nowa COO Facebooka otrzymała znacznie wyższą pensję, niż ta, którą oferowano jej na początku. Sheryl często przytacza tę historię podczas licznych konferencji i spotkań poświęconych równouprawnieniu kobiet w biznesie.)) ((paragraph;;text==Sheryl Sandberg jest nie tylko guru finansowym największej platformy społecznościowej na świecie, ale także aktywistką i filantropką, która doskonale dostrzega problemy nierówności i stara się z nimi walczyć, pomagając kobietom i uświadamiając im ich prawa. Historia Sandberg uczy, że wiara we własne możliwości i odwaga by podjąć ryzyko to pierwsze kroki do wielkiego sukcesu.)) ((paragraph;;text==Marie Kondo – mistrzyni sprzątania)) ((paragraph;;text==Kto nie słyszał o metodzie KonMarie? Jej autorka, pochodząca z Japonii 35-letnia dziewczyna o urodzie bajkowej wróżki, jest dziś światową ekspertką od sprzątania i dobrym duchem przestronnych, harmonijnych wnętrz. Marie Kondo smykałkę do porządkowania odkryła już w dzieciństwie. W swojej pierwszej książce "Magia sprzątania" mentorka wspomina, że zawsze przeszkadzał jej bałagan i każdą wolną chwilę starała się poświęcić na doskonalenie domowej przestrzeni. KonMarie szlifowała sztukę ładu od najmłodszych lat. Podczas gdy jej rówieśnicy spędzali czas na zabawach i grze w piłkę, dziewczynka w skupieniu testowała kolejne metody składania odzieży i segregacji przedmiotów codziennego użytku. Metodą prób i błędów opracowała innowacyjną technikę, która przyniosła jej świtową sławę i duże pieniądze. Na czym polega sekret sprzątania KonMarie? Jej autorka podkreśla, że warunkiem utrzymania ładu w naszym otoczeniu jest zachowanie tylko tych przedmiotów, które przynoszą nam radość. Kolejną zasadą japońskiej mistrzyni porządku jest układanie rzeczy tak, żeby zajmowały jak najmniej miejsca na półkach i w szufladach. Ubrania, przedmioty, książki i wszelkie sprzęty codziennego użytku Marie ustawia pionowo – w ten sposób nie zajmują zbyt dużo przestrzeni, są widoczne i łatwo dostępne. Kondo podkreśla też, jak ważne są emocje i uczucia w obcowaniu z naszym otoczeniem i rzeczami, których na co dzień używamy. Według Kondo okazywanie miłości i szacunku przedmiotom, które nam służą i pomagają każdego dnia sprawia, że dbamy o nie z większą troską i utrzymujemy wokół nich ład i porządek.)) ((paragraph;;text==KonMarie w błyskawicznym tempie stała się światowej sławy ekspertką od sprzątania i aranżowania wnętrz. Jej praca od kilku lat skupia się głównie na szkoleniach i indywidualnych konsultacjach w domach klientów. Potencjał Kondo docenili szefowie Netflixa, proponując jej autorski program, w którym ekspertka prezentuje światu swoje metody pracy z bałaganem. Marie jest dziś uważana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Jej upór i konsekwencja w dążeniu do celu to dla wielu kobiet niepodważalny wzór do naśladowania. Kondo, pytana o sukces swojego biznesu, przyznaje, że punktem wyjścia do każdego sukcesu jest ład w naszym otoczeniu. Uporządkowana przestrzeń pozwala zachować czysty i jasny umysł, dzięki czemu dostrzegamy szanse i możliwości, które dotychczas wydawały nam się nieosiągalne.)) ((paragraph;;text==Sophia Amoruso – miliony z second handu)) ((paragraph;;text==Historia sukcesu Sophii Amoruso brzmi jak nieprawdopodobny sen. Założycielka słynnej marki "Nasty Gal" i autorka poradnika biznesowego "Girlboss" wiele razy napotykała na trudności i niepowodzenia w drodze na szczyt, jednak swoją postawą udowodniła, że porażki budują i mogą być motorem napędowym do konstruktywnych zmian.)) ((paragraph;;text==Sophia już w dzieciństwie wykazywała zmysł do przedsiębiorczości. Jako dziesięciolatka sprzedawała na ulicy książki i lemoniadę, żeby zarobić na kieszonkowe. Po rozwodzie rodziców wspomagała domowy budżet, pracując jako opiekunka do dzieci i nastoletnia modelka. Po skończeniu szkoły Amoruso podejmowała się różnych zajęć: robiła kanapki w Subway’u, malowała ściany, uczyła pływać, pakowała zakupy w salonie jubilerskim, pracowała też jako asystentka stylistki jedzenia i makijażystka. Trudna sytuacja materialna sprawiła, że dziewczyna zaczęła kraść, a skradzione przedmioty sprzedawała na platformie zakupowej Amazon. Przyłapana na przestępstwie, zaniechała tego procederu, ale zamiłowanie do sprzedaży online zostało z nią na dłużej. Niedługo potem wymyśliła koncepcję firmy "Nasty Gal" – pierwszego internetowego second handu z markową odzieżą vintage. Modowych perełek Sophia szukała w sklepach Armii Zbawienia, a następnie sprzedawała je w swoim sklepie nawet z 100 proc. zyskiem. Błyskawiczny sukces Amoruso zawdzięcza zmysłowi estetyki i wyczuciu modowych trendów oraz świadomości, jak wielką potęgą i przyszłością biznesową są media społecznościowe (pierwszych klientów zdobywała przez MySpace). Sophia zdawała sobie sprawę, jak ważny jest bezpośredni kontakt z odbiorcą – na swoim blogu regularnie odpisywała na pytania i komentarze czytelników, gromadząc wokół siebie wielką społeczność fanów.)) ((paragraph;;text==Przez kilka lat firma "Nasty Gal" zarabiała miliony rocznie, a jej właścicielka stała się jedną z najbardziej inspirujących młodych kobiet biznesu. Niestety, w 2016 r. sklep ogłosił bankructwo, a niedługo potem Sophia sprzedała go platformie boohoo.com. To jednak nie koniec historii Amoruso. Po utracie "Nasty Gal" Sophia została coachem i od kilku lat wspiera kobiecą przedsiębiorczość. Historia Sophii Amoruso jest przykładem na to, że porażka w biznesie często otwiera drzwi do nowych możliwości.)) 