Przejdź się na wirtualny spacer po Fabryce E.Wedel

TORCIK WEDLOWSKI

Obok niebiańskich pianek i kultowych czekolad, to Torcik Wedlowski stanowi jeden z flagowych produktów marki. Stworzony został po to, aby celebrować wyjątkowe chwile. Do dziś, proces jego powstawania, częściowo opiera się na ręcznej produkcji. Wszystkie szczegółowe zdobienia na powierzchni Torcika, to właśnie ręczna robota. Na spacerze poznamy jej tajniki i ciekawostki związane z tym przysmakiem.