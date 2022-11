Przestrzeń zdrowia i urody YULIA NIKULINA BEAUTY & MEDICAL kończy 3 lata

Co do pomocy ZSU, to w pierwszych miesiącach funkcjonowania kliniki przekazywaliśmy na rzecz wojska 100% naszych zarobków. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jeśli nie my, to kto inny będzie wspierał naszych żołnierzy? Tylko działający biznes, który płaci podatki i utrzymuje stabilny front ekonomiczny.