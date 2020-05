Przesunęłaś termin wesela? Ekspertki radzą, jak przechować suknię ślubną

Przez pandemię od połowy marca w Polsce nie mogą odbywać się wesela. Większość par młodych zdecydowała się przełożyć je... na lato, jesień lub kolejny rok. Radzimy zatem, jak przechować suknię ślubną na ten najważniejszy dzień w życiu.

W kwietniu premier Mateusz Morawiecki zapewniał, że śluby mogą się odbywać w czasie pandemii. Początkowo urzędy stanu cywilnego nie dostały żadnych wytycznych. Dopiero później pojawiło się rozporządzenie, które zniosło część ograniczeń związanych z epidemią, a w nim kwestia rejestracji stanu cywilnego. Od 22 kwietnia urzędy muszą już udzielać ślubów, ponieważ wpisano je na listę "zadań niezbędnych".

Problem nadal występuje w przypadku wesel. Organizatorzy oraz pary, które zarezerwowały i opłaciły sale weselne, wciąż nie wiedzą, na czym stoją. Na pytanie o to kiedy rząd podejmie decyzję w sprawie wesel, odpowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz na antenie Radia Zet. - To jest ostatnia faza odmrażania, tak jak dziś ją zapisaliśmy na osi czasu (...) Nie jesteśmy w stanie przewidzieć z bardzo dużą dokładnością, co się wydarzy w ciągu najbliższych 3 - 4 tygodni - oznajmiła.

Wielu narzeczonych zdecydowało więc, aby przełożyć termin uroczystości. Świadomość, że panna młoda nie włoży sukni ślubnej w początkowym terminie jest prawdopodobnie jednym z najbardziej logistycznych i emocjonalnych testów. Jeśli odebrałaś suknię przed wybuchem pandemii, musisz upewnić się, że pozostanie w najlepszym stanie, dopóki w końcu nie nastąpi długo oczekiwany dzień ślubu.

Jak przechować suknię ślubną? Wielu ekspertów z branży ślubnej potwierdza, że właściwy sposób dbania o suknię ślubną zależy od materiału i tego, jak długo zamierzasz ją przechowywać. Sameera Azeem, dyrektorka kreatywna brytyjskiej marki odzieżowej Ghost London, twierdzi, że materiałowa torba na ubrania jest wystarczająca. Natomiast, jeśli ślub przełożony jest o ponad rok jej zdaniem potrzebne będzie pudełko ślubne z twardej deski. "Zapobiega to marszczeniu i ochroni sukienkę przed ostrym światłem, kurzem i owadami" - argumentuje.

Natomiast, jeśli suknia jest obszyta koralikami lub wykonana z ciężkich tkanin, Gemma Green, dyrektorka butiku ślubnego Wild Flora, zaleca przechowywanie jej na płasko, ponieważ ciężar może z czasem spowodować opadnięcie materiału.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na torbę, czy pudełko, kluczową kwestią jest unikanie opakowań wykonanych z tworzywa sztucznego. Może on powodować przebarwienia w wyniku rozpadu włókien. Aby zapobiec uszkodzeniu sukienki podczas przechowywania, Karen Whybro, założycielka i dyrektorka alternatywnego butiku ślubnego Rock The Frock , zaleca podszycie go bezkwasową bibułką, ponieważ ochroni to tkaninę przed dalszymi przebarwieniami, kurzem lub wilgocią.

Gdzie przechowywać suknię ślubną? Gdy twoja suknia zostanie idealnie zapakowana, następną rzeczą do rozważania jest to, gdzie ją przechować. Jeśli twoja sukienka jest lekka, twoja szafa będzie wystarczająca. Charlie Brear, projektantka sukien ślubnych zaleca, aby trzymać ją w chłodnym, suchym miejscu, które ma stałą temperaturę. Tak, aby nie docierało tam bezpośrednio światło. Green dodaje, że jeśli przechowuje się ją przez ponad osiem miesięcy, warto suknię zdejmować co jakiś czas, aby "dać pooddychać warstwom".

Źródło: independent.co.uk