Przeterminowane kosmetyki. Dlaczego data ważności jest tak ważna przy codziennej pielęgnacji?

Przeterminowane kosmetyki – jak przechowywać kosmetyki?

Niebagatelną rolę w przydatności kosmetyków jest sposób ich przechowywania. Nie trzymaj produktów w zbyt ciepłych czy wilgotnych miejscach i najlepiej chowaj kosmetyki do szafek lub szuflad. W ten sposób unikniesz korzystania z przeterminowanych kosmetyków, bo zachowasz ich świeżość na dłużej. Zawsze domykaj tubki, słoiczki, itd., aby ochronić je przed dostaniem się do ich wnętrza pęcherzyków powietrza i brudu .

Przeterminowane kosmetyki – co z datą?

Równie ważna, co przechowywanie jest data przydatności danego produktu. Dzięki temu producent zaznacza gwarancję jakości swojego kosmetyku. Możesz spotkać preparaty z datą krótszą lub dłuższą niż 30 miesięcy, więc zwracaj uwagę na to, kiedy kupiłaś dany produkt. Tym sposobem przeterminowane kosmetyki szybko wyeliminujesz. Niektóre preparaty oznaczone są skrótem PAO, czyli mają one wydłużoną datę! Zwracaj na to uwagę podczas zakupów.