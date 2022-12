Przewodnik po doborze wina do jedzenia

Osoby, które nie posiadają w domu piwnicy, która ze względu na odpowiednio niską temperaturę uznawana jest za doskonałe miejsce do przechowywania wina, mogą postawić na specjalistyczny sprzęt. Zupełną nowością na rynku są chłodziarki do wina. To designerski sprzęt, który można ustawić w każdej kuchni. Jednym z takich produktów jest Electrolux chłodziarka do wina. To sprzęt, który umożliwia przechowywanie nawet kilkunastu butelek wina o różnej wielkości czy kształcie. Doskonałym uzupełnieniem sprzętu jest dedykowana chłodziarce aplikacja. OENO Cellar Management. Dzięki niej można skanować, śledzić, zarządzać oraz zamawiać brakujące butelki wina. Inną zaletą jest możliwość skorzystania z porady doświadczonych somelierów, którzy pomogą dobrać konkretny gatunek wina do serwowanego posiłku. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla osób, które dopiero odkrywają magię wina.