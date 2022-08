Przybylski w nowej odsłonie kampanii XPS Revolt zorganizowanej przez Dell i Intel

eXtra moc, Perfekcja, Styl

Laptopy Dell z serii XPS to sprzęt stworzony i zaprojektowany z myślą o twórcach – projektantach, grafikach, reżyserach, kompozytorach, twórcach internetowych, designerach. Łączą bardzo wysoką wydajność i trwałość z niezwykle istotną dzisiaj mobilnością, a także stylowym, minimalistycznym, dopracowanym w każdym szczególe designem. Gdyby pobawić się w dekodowanie skrótu XPS, można by wyrazić to w trzech frazach: eXtra moc, Perfekcja, Styl. I choć nie wyczerpują one zasobu zalet XPS-ów, to trafnie streszczają wszystko co najważniejsze w tej wyjątkowej linii laptopów.