"Przyjaźń kobiet to wyższa szkoła jazdy. Cieszę się, że jej doświadczam". O powieści "Sukienka z wody" opowiada Agnieszka Litorowicz-Siegert

"Sukienka z wody" to czwarta powieść w Pani dorobku i można śmiało powiedzieć, że ma już Pani sporą grupę wiernych czytelniczek Jakie powieści chciałaby Pani dla nich tworzyć? Czy może w pisarskich planach szykuje się jakiś "twist"?

Nie zamierzam zdradzać tych moich Czytelniczek, które to, co im bliskie i miłe, znalazły w "Olszanach". Zostanę przy wartościach i sposobie opowiadania o ludziach, który Czytelniczki i Czytelnicy (bo wiem, że moje powieści czytają również mężczyźni) polubili. Jestem jednak w drodze, idę dalej w swoich literackich doświadczeniach. To super przygoda, bo odkrywam nowe możliwości, własne apetyty. Nie mam cienia wątpliwości, że dobra książka potrzebuje porywającego pomysłu, intrygi, świetnie wymyślonej akcji. To jest trzon, baza, rozsadnik iskier. Od kiedy napisałam trochę inną "Sukienkę...", mam ochotę na ruszenie w kierunku, gdzie najlepsze z "Olszan" spotyka się z tym, co najbardziej ekscytujące, nieprzewidywalne w tej ostatniej powieści. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Obiecuję, że nudno nie będzie. I że wciąż będziemy się razem wzruszać, odkrywać tajemnice, ulegać zaskoczeniom i towarzyszyć ludziom, którzy się kochają, przyjaźnią, szukają odpowiedzi na ważne pytania, przeżywają trudne ale i piękne chwile. Mają w życiu kolorowo. Niedawno dostałam najlepszy komentarz od Czytelniczki, a propos "Sukienki": "Ratunku, nie mogę oderwać się od tej książki!". Chcę, żeby następne były co najmniej tak samo przyciągające.