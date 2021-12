Przyjazne miejsce na home office - jak zaprojektować?

Laptop do pracy - model biznesowy czy uniwersalny?

Jaki laptop do pracy wybrać? Jest to kluczowe pytanie podczas tworzenia home office. Notebook powinien być dopasowany do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Jeśli sprzęt jest potrzebny głównie do tworzenia prostych dokumentów tekstowych lub wysyłania maili, do domowego biura z powodzeniem można wstawić uniwersalny laptop. Urządzenie ze średniej półki cenowej w zupełności wystarczy, by zrealizować każde z tych zadań.