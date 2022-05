Puder matujący – jak należy go używać?

Puder to must have wśród produktów do makijażu. Śmiało można nazwać go kosmetykiem do zadań specjalnych. Odpowiednio dopasowany do potrzeb cery, potrafi zdziałać cuda, przedłużając trwałość makijażu i odświeżając go nawet po kilku godzinach. Może służyć jako produkt do wykończenia make-upu, ale i jako baza. Puder matujący dodatkowo zapobiegnie nieestetycznemu świeceniu się skóry. Dowiedz się, jak prawidłowo go używać i znajdź dla niego miejsce w swojej codziennej kosmetyczce. Z pewnością szybko się z nim zaprzyjaźnisz!