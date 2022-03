PUMA i AMI celebrują przyjaźń w najnowszej ekskluzywnej kolekcji

Kolekcja oferuje to co najlepsze, dzięki minimalistycznemu brandingowi, mieszance stonowanych i mocnych kolorów oraz materiałom najwyższej jakości. AMI de Coeur, charakterystyczny symbol AMI, został połączony z logo PUMA, tworząc wspólną grafikę, która pojawiła się na wszystkich produktach z tej linii. "Jestem bardzo dumny ze sposobu, w jaki połączyliśmy nasze logotypy. Myślę, że to bardzo istotny element naszej kolekcji i jest to prezent zarówno dla nas, jak i dla PUMA." – powiedział Alexandre Mattiussi, założyciel i dyrektor kreatywny AMI. "To element, który symbolizuje naszą partnerską, pełną przyjaźni współpracę, w której nie ma miejsca na pretensjonalność."