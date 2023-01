Push up nie tylko dla małych piersi. Ten stanik ma dużo zalet

Do czego pasuje ten model?

Biustonosz push up sprawdza się zarówno w casualowych, jak i wieczornych stylizacjach. Przepadają za nim kobiety, które na co dzień obowiązuje biznesowy dress code. Ten model stanika pasuje do eleganckich bluzek, marynarek czy dopasowanych sukienek. Dzięki temu, że miseczki bardzo ładnie kształtują piersi, sylwetka wygląda dobrze w każdym outficie. Wiele pań nosi push up do sukienek z dekoltem w literę V – bez względu na to, czy jest to stylizacja na przyjęcie czy do biura. Wybierając taki stanik warto jednak zwrócić uwagę na to, by nie był zbyt obcisły. Nic tak nie psuje wrażenia smukłej talii, jak wystające wałeczki lub charakterystyczne "motylki".