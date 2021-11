Puszące się i przesuszone włosy? Sprawdź, jak poprawić ich kondycję!

Włosy przesuszone, które puszą się wokół głowy cały czas, nie tylko wyglądają fatalnie, ale i przysparzają wielu trosk. Zwykle są szorstkie, nie mają połysku i nie dają się ułożyć w żaden sensowny sposób. Lśniące i błyszczące fryzury znane z reklam kosmetyków pozostają tylko marzeniem. Za takie włosy najczęściej obwinia się genetykę. Jeśli mama lub babcia walczyły z podobnym problemem, to jest duże prawdopodobieństwo, że to dlatego i my się z nim borykamy. Winę ponosi specyficzna, wysokoporowata struktura włosa, która zbyt łatwo chłonie wilgoć. Inną przyczyną nadmiernej puszystości włosów jest zniszczenie ich naturalnej struktury poprzez zbyt dużą ilość koloryzacji, rozjaśniania, poddawania działaniu wysokich temperatur oraz narażania na kontakt ze środkami chemicznymi. Wówczas właśnie włosy stają się przesuszone, zbyt puszyste i kompletnie pozbawione blasku.