Rak’n’Roll: Pomagamy pielęgnować żądzę życia

- Największym naszym sukcesem w 2020 roku było znalezienie sposobów, aby pomimo pandemii COVID-19 być blisko naszych chorych i wspierać ich w drodze przez raka. Odpowiadać na ich potrzeby i mimo niesprzyjających okoliczności dać przestrzeń, by mogli celebrować życie, czyli jak mawiała założycielka fundacji Magda Prokopowicz „wystawić łeb do słońca” – mówi Małgorzata Cieszewska-Korona, psychoonkolog, opiekun m.in. programu Łeb do Słońca!