Randki w internecie – na co zwracają uwagę faceci?

Kolejny element opisu to inspirujące treści: cytaty, motta czy złote myśli, które również są mile widziane przez panów. Oczywiście nie chodzi o to, aby cały opis był napisany trzynastozgłoskowcem rymowanym, ale o to, by umiejętnie przytoczyć cytat lub motto, które jest nam bliskie. Oczywiście cały opis nie może być po prostu fragmentem zaczerpniętym z ulubionej książki. Może to zostać odebrane jako brak kreatywności i własnej inwencji twórczej. Nie kopiujmy sztampowych cytatów, którymi posługuje się co trzecia pani w serwisie. Nie ma co udawać kogoś, kim się nie jest. Jeśli poezja nie jest nam bliska i nie mamy ulubionych złotych myśli – nie szukajmy ich na siłę. Całość opisu - treść, forma, długość - ma nas po prostu wyróżniać z tłumu i sprawić, aby to właśnie do nas panowie zachcieli napisać w pierwszej kolejności po przejrzeniu wybranych profili. Tymi samymi zasadami rządzą się ogłoszenia matrymonialne.