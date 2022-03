Ranking wiosennych zabawek outdoorowych. Co wybrać dla naszych pociech?

Zabawa w wesołym domku

Radość z zabawy w dom przechodzi z pokolenia na pokolenie. Urządzanie własnej przestrzeni, chwila oddechu, ustanie własnych zasad i naśladowanie rodziców daje przestrzeń do rozwijania wyobraźni i kreatywności. Dzieci czują się jak dorosłe z myślą, że posiadają swój własny dom, o który muszą dbać. Na rynku dostępne są gotowe i wielofunkcyjne domki, jak te od Little Tickes. Dzięki nim maluchy spędzą czas na świeżym powietrzu i nie znudzą się zabawą tak szybko! Ogrodowy domek miejski posiada 4 ściany z różnymi motywami i gadżetami. Pierwsza z nich to ściana z motywami sportowymi, na której znajdziemy obręcz, piłkę i tarczę do rzucania piłek. Druga to stacja benzynowa wyposażona w dystrybutor paliwa, telefon oraz specjalnie wyprofilowane detale. Trzecią ścianę tworzy sklep spożywczy/bank, w którym znajdziemy podjazd pod okienko, kasę, półeczki wewnątrz domku oraz wyprofilowane akcesoria. Czwarta, czyli ostatnia ściana domku to szkoła, która została wyposażona w stolik i tablicę. Wewnątrz domku wiejskiego znajdują się zlewozmywak z odkręcanym kurkiem, kuchenka z guzikami do naciskania oraz telefon, drzwi, 4 okna i okiennice. Zabawa w takim domku to prawdziwa przygoda i szkoła życia.