Razem dla Oceanów – co możesz zrobić, by chronić płuca naszej planety?

Oceany wytwarzają co najmniej 50% tlenu na Ziemi i pochłaniają ok. 30% dwutlenku węgla wytwarzanego przez ludzi, stając się tym samym buforem dla negatywnych skutków globalnego ocieplenia. Mają także kluczowe znaczenie dla gospodarki i są domem dla ponad 90% wszystkich stworzeń, jakie zamieszkują naszą planetę. Chcąc zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów, bez względu na to, gdzie mieszkamy, 30 lat temu rząd Kanady ustanowił Światowy Dzień Oceanów. W 2009 roku oficjalnie uznała go Organizacja Narodów Zjednoczonych. Święto to przypada 8 czerwca. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Rewitalizacja: Wspólne działanie na rzecz Oceanu".