Renata Kaczoruk pozowała na plaży. Autor szowinistycznego komentarza szybko pożałował

Świat zewsząd krzyczy, że kobiety w każdym rozmiarze i o każdej budowie są piękne. Marki produkują liczne kampanie promujące różnorodność i coraz więcej mówi się o tym, że piękno nie tkwi w perfekcji, a właśnie w niedoskonałościach. Mimo to nadal istnieją osoby, które dają sobie prawo do krytykowania wyglądu innych. Co więcej, istnieją mężczyźni, którzy niepytani, dzielą się swoimi szowinistycznymi opiniami. Tak, jak jeden z obserwatorów Renaty Kaczoruk.