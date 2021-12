Retinol. Cała prawda o kuracji retinolem i jego pochodnymi

Retinol – w jaki sposób działa?

Naukowcy wnikliwie badali retinol, by odkryć tajemnicę, którą ten związek krył w sobie. Okazało się, że zaaplikowany na skórę, potrafi wnikać do jej głębokich warstw. Tam pobudza komórki do produkcji trzech kluczowych substancji, odpowiedzialnych za kondycję skóry: elastyny, kolagenu i kwasu hialuronowego, a dzięki temu to jemu można przypisać wszystkie właściwości także tych związków.