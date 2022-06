Rewolucja w ochronie UV

Rewolucyjny skład i formuła, czyli 4 razy tak

To co jest siłą fluidu, to jego substancje aktywne. Po pierwsze: zawarty w nim Mexoryl 400™ chroni przed najdłuższymi i najbardziej szkodliwymi promieniami UVA (ultradługie fale UVA do 400nm). Najdłuższe promienie UVA, gdy długotrwale docierają do skóry, bezpowrotnie uszkadzają komórki DNA. Tylko stosowanie preparatów z odpowiednim filtrem pozwala na wysoką ochronę przed ich konsekwencjami. Po drugie: produkt ma nowatorską formułę, co jest zasługą technologii Netlock. Dzięki niej na skórze powstaje wytrzymała, jednorodna i nietłusta "siatka", która dzięki zastosowanym polimerom wyjątkowo długo przylega do skóry bez przemieszczania się. Po trzecie: za sprawą dodatku gliceryny fluid nawilża, odżywia i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Po czwarte: woda termalna z francuskich źródeł La Roche-Posay, która koi, łagodzi i pomaga zmniejszyć reaktywność skóry.