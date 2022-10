Robert Lewandowski promuje diety dla mężczyzn jako ambasador marki SuperMenu

"Doskonale wiem jak ważne w zachowaniu najlepszej formy i dobrego zdrowia są regularne posiłki, urozmaicona dieta bogata w niezbędne składniki odżywcze i odpowiednio dobrana kaloryczność. Dbanie o wszystkie te elementy bywa czasochłonne i wymaga sporej wiedzy, dlatego bardzo się cieszę, że w SuperMenu pojawiła się oferta skierowana do aktywnych sportowo mężczyzn. Bez względu na to, czy ktoś jest fanem treningu na siłowni, zapalonym triathlonistą czy kolarzem, bez problemu uda mu się dopasować idealną do swoich potrzeb dietę" – mówi Robert Lewandowski. "Trenując regularnie i korzystając z wygodnego, gotowego rozwiązania, jakim jest catering, zdecydowanie łatwiej osiągnąć widoczne rezultaty". – dodaje Lewandowski.