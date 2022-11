Robimy paznokcie hybrydowe! Poradnik — krok po kroku

Na rynku znajdziesz mnóstwo ciekawych i głębokich kolorów dobrych lakierów hybrydowych. Dostępne są też ich różne wersje, mniej lub bardziej połyskujące. Lakiery hybrydowe obecnie mają podobną cenę do niektórych lakierów tradycyjnych. A to sprawia, że panie z chęcią kupują tanie lakiery hybrydowe o przeróżnych barwach. Zazwyczaj są one bardzo trwałe, a co za tym idzie, skuteczne w oferowaniu stale zadbanych dłoni bez większego, regularnego wysiłku. Który z kolorów lakierów do paznokci hybrydowych wybrałaś do zrobienia swojego pierwszego tego typu manicure?