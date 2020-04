WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 rolictwo Katarzyna Dobrzyńska 50 min. temu Rolnicy rozkładają ręce. Mówią, jaki to będzie rok To kolejny trudny rok dla rolnictwa. W tym roku plantatorów pokonała nie tylko pogoda, ale również pandemia wirusa. Niepewność i strach towarzyszy im każdego dnia, kiedy oglądają kolejne prognozy pogody i wieści o zamykaniu granic. "To już nawet nie jest złość, teraz to jest śmiech przez zły" – mówi rolnik. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Rolnicy o stratach, które poniosą w tym roku (Archiwum prywatne) Damian Taraska mieszka na wsi od zawsze. 30-latek przejął gospodarstwo od rodziców i z przerażeniem patrzy w przyszłość. Zajmuje się uprawą truskawek. Jego plantacja liczy kilka hektarów. Dzisiaj rozkłada ręce i zastanawia się, co dalej. – Ciężko nawet mówić o jakiś perspektywach. Po przymrozkach, które nas zastały to nawet nie wiem, co zrobić z tymi truskawkami. Zastanawiam się, czy inwestować w nie dalej. Nawozić i nawadniać, czy zostawić tylko część zasadzonych roślin – mówi. Rolnikowi nie tylko pogoda pokrzyżowała plany. Boi się, że w tym roku nie będzie komu pomóc przy zbiorach. – Potrzebuje do pracy około 20 osób, ale jak granice są zamknięte, to nie wiem, skąd ich wezmę. Myślę, że gdyby była możliwość przebadania pracowników na granicy, to bym ich przyjął, ale nie wiem, czy będzie do czego – relacjonuje. Mieszkaniec wsi pod Łowiczem mówi wprost, że w tym roku będzie pracować tylko na zwrot kosztów uprawy. – Zarobić się nie zarobi. Myślę, że będę musiał szukać innego źródła zarobku. Szukać jakieś innej pracy. W końcu mam na utrzymaniu żonę i dziecko – mówi. Zobacz także: Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film Nawet jeśli rolnicy zbiorą swoje plony. Pojawia się kolejny problem. Sprzedaż w tym roku będzie mocno ograniczona przez szalejącą pandemie. Pozamykane granice i rynki nie wróżą dobrej przyszłości. – Zostają nam różne przetwórstwa i skupy. Zastanawiamy się, jak będzie z cenami. Wiadomo, że duże przedsiębiorstwa nie ściągną sobie teraz towaru – rozmyśla. Rolnicy powoli rozkładają ręce. Nie ukrywają swojego strachu i bezsilności. – Teraz to już nawet nie jest złość, tylko raczej śmiech przez łzy i bezsilność. Jest duży niepokój. Teraz tylko martwię się o utrzymanie rodziny – kończy. Archiwum prywatne Podziel się Archiwum prywatne Podziel się Jedyne co pojawia mi się w głowie to wielkie zdanie "nie wiem" W podobnej sytuacji znalazła się Maria, która zajmuje się uprawą bobu. Chociaż do zbiorów zostało jeszcze trochę czasu, to już dziś wie, że nakład jej pracy się nie zwróci. – Pierwsze zawirowania pogody jeszcze jakoś przeżyliśmy, ale śnieg nas pokonał. Wiemy, że w tym roku pracujemy praktycznie za darmo. Nie mówimy już o naszym czasie czy włożonej sile, ale o tym, że nakłady nasion, oprysków czy nawozów ledwo się zwrócą – opisuje. Maria ma około 5 hektary bobu. Liczy, że w tym roku zbierze około 40 proc. swoich plonów. – W nasz zawód zawsze wpisane jest takie ryzyko. Nie mamy wpływu na pogodę. Chociaż staramy się chronić nasze plony, to jednak zawsze pojawia się to rozczarowanie. W tym roku dobił nas jeszcze wirus. Nawet nie chce myśleć, co będzie, jeśli sytuacja utrzyma się do czerwca czy lipca. Zostaniemy z niczym – mówi. Maria powoli przestaje myśleć o zatrudnianiu pracowników. – Będziemy musieli zebrać wszystko własnymi rękami. Nawet nie ma co marzyć, że gdy zatrudnimy pracowników, będziemy mieli z tego jakkolwiek zysk – tłumaczy. 46-latka do te pory sprzedawała na jednym z największych rynków w kraju. Dzisiaj nie wie, czy chociaż kilogram bobu będzie miała szanse wystawić na sprzedaż. – Wiadomo, że jeśli nie zwalczymy wirusa, nie ma nawet co mówić o otwarciu rynków. Naprawdę chciałabym powiedzieć, że mamy jakiś pomysł czy plan, ale w tej chwili chcę mi się tylko płakać. Jedyne co pojawia mi się w głowie to wielkie zdanie "nie wiem" - tłumaczy rolniczka. Maria nie ukrywa, że ten rok stanął nie tylko pod wielkim znakiem zapytania, ale również strachu i bezsilności. – Wszystkie nasze plany poszły w zapomnienie. Teraz dziękuję tylko Bogu, że nie mam kredytów i współczuję bardzo tym, którzy są w dużo gorszej sytuacji. W tym roku dokładnie trzeba będzie oglądać każda wydaną złotówkę i liczyć, że w następnych latach się odbijemy od dna – puentuje. Archiwum prywatne Podziel się Archiwum prywatne Podziel się Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze