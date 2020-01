WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 romans z księdzemzwiązki Ewelina Miszczuk 2 godziny temu Romans z księdzem. "Nie umiem tego przerwać" Romans z księdzem to wcale nie tylko motyw znany z książek i filmów. Choć niewiele kobiet się do niego przyznaje, wielu z nich go doświadczyło. Jedna z takich kobiet zdecydowała się opowiedzieć swoją historię. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Romans z księdzem - kobiecie ciężko się z tego uwolnić (123RF) Jak wynika z niektórych statystyk – nawet połowa duchownych angażuje się w związki z kobietami. Nawet jeśli te dane są wyolbrzymione, skala zjawiska jest naprawdę duża. Najczęściej decydują się mówić o tym anonimowo. "Nie umiem tego przerwać... Ciągle myślę, tęsknie, zachowuje się jak głupia nastolatka" - napisała użytkowniczka forum WP Kafeteria. Romans z księdzem Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Niektórzy od razu potępili jej zachowanie. "To grzech ciężki! Wyzwól się z tego! I trzymaj się z daleko od tego księdza, a uczucie wsadź sobie do kieszeni. To jest ksiądz! Nie wiesz, kim jest ksiądz? To zasięgnij edukacji na ten temat" – odpowiedziała jej inna forumowiczka. Były też takie osoby, które rozumiały, co może czuć kobieta. "Ta miłość wciąga jak żadna. Czasami się rodzi, ale zawsze trzeba ją zabić. Ile nieszczęść ona ze sobą niesie" - napisała jedna z internautek. "Przestańcie demonizować. To żaden grzech, fatum, klątwa. Księża są ludźmi, też potrzebują miłości do kobiety i od kobiety" - dodała inna. Zobacz także: Skuteczny sposób na oszczędzanie. Dominika Nawrocka podpowiada kobietom Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne