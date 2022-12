Rower elektryczny najlepszym prezentem na święta

Upominek na długie lata

Na dodatek jest to prezent, który obdarowanej osobie posłuży naprawdę długo. Standardowa żywotność akumulatora w takim pojeździe wynosi 900 cykli pełnego ładowania, co wystarcza na około 3 do 5 lat pełnej użyteczności. Jednak nawet po upływie tego okresu bateria nadal będzie działała, a użytkownicy będą mogli jednorazowo przejechać kilkadziesiąt kilometrów na rowerze elektrycznym, co dla zdecydowanej większości osób jest wynikiem w pełni wystarczającym. Gdy napęd w rowerze traktowany jest wspomaganie, to na jednym ładowaniu można przejechać od 80 do 100 kilometrów. W sytuacji, gdy klient korzysta tylko ze wspomagania, ten dystans spada o połowę.