Rozsyp dwie łyżki. Pleśń już się nie pojawi

Ziemia, która jest zbyt długo nasiąknięta wodą, staje się rajem dla grzybów. Dodatkowo, wybór nieodpowiedniej gleby, np. zbyt ciężkiej i słabo przepuszczalnej, może wspomagać rozwój pleśni. Należy podkreślić, że biały nalot nie tylko szpeci, ale także, konkurując o wodę i składniki odżywcze, osłabia roślinę, prowadząc do jej obumierania.

Najprostszym działaniem w walce z pleśnią jest przesadzenie rośliny do nowej ziemi. Stary substrat należy wyrzucić, aby uniemożliwić dalszy rozwój zarodników pleśni. Sama doniczka, przed ponownym użyciem, powinna być dokładnie umyta i zdezynfekowana przy użyciu spirytusu lub octu.

Do doraźnych metod walki z pleśnią, które można stosować tymczasowo, należą też roztwory z kuchni. Ocet jabłkowy, zmieszany z wodą, spryskuje się na pleśń, co z czasem prowadzi do jej zaniku. Podobnie działa soda oczyszczona, która dzięki swoim właściwościom dezynfekującym skutecznie eliminuje problem pleśni w doniczkach.