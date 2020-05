Rumianek na włosy. Wypróbuj efektownej i prostej metody na rozjaśnianie pasm w domu

Płukanka z rumianku na włosy jest doskonałym sposobem na uzyskanie delikatnie jaśniejszych pasemek. Jeżeli zależy ci na trwałym efekcie, korzystaj z tej cudownej rośliny praktycznie po każdym myciu włosów , a nie będziesz żałować. W przeciwieństwie do gotowych, drogeryjnych kosmetyków, rumianek na włosy zapewnia bezpieczny rezultat bez szkodliwego działania na pasma. Zobacz, jak najlepiej skorzystać z właściwości rumianku.

Rumianek na włosy – w jaki sposób działa na pasma?

Przy odpowiednim zastosowaniu rumianku na włosy, zauważalne będą rozjaśnione pasemka oraz piękne złociste refleksy . Przygotowanie płukanki z rumianku jest całkowicie naturalną metodą, która może być zastosowana zarówno na włosy, jak i na skórę głowy. W końcu rumianek wykazuje właściwości przeciwzapalne i łagodzące, więc przyda się osobom borykającym się ze swędzeniem oraz łupieżem. W wielu przypadkach można stosować napar z koszyczków jako lekarstwo w domowym leczeniu trądziku na plecach i ramionach. Jak widzisz, rozjaśnianie pasm to niejedyne zastosowanie rumianku. Jeśli zależy ci na złocistych refleksach, koniecznie wypróbuj rumiankowej płukanki.

Rumianek na włosy – jak zrobić płukankę?

Najlepszy i najbardziej widoczny efekt stosowania rumianku na włosy zauważą naturalne blondynki , których odcień zbliżony jest do średniego blondu. Jednak w przypadku innych odcieni włosów, stosowanie rumianku również przyniesie delikatne rozjaśnienie. Do płukanki warto wykorzystać rumianek pospolity.

1. Do kubka (o pojemności 0,5l) albo do miski włóż 2 torebki rumianku i zalej wrzątkiem.

2. Opcjonalnie możesz dodać łyżeczkę miodu, wówczas efekt rozjaśnienia będzie bardziej widoczny.

3. Następnie poczekaj aż napar przestygnie.

4. Spłucz rumiankiem włosy albo przelej płukankę do pojemnika z atomizerem.

5. Umyte wcześniej pasma możesz spryskać rumiankowym preparatem.

6. Po zastosowaniu płukanki nie musisz już przelewać pasm wodą.