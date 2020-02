WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Rurki, dzwony, a może marchewy? Jakie jeansy są teraz modne? Jeans to kultowy materiał, który nigdy nie wyjdzie z mody. W tym sezonie nosimy go na wiele sposobów – od kurtek z bufkami po rozkloszowane spódnice ze skórzaną wstawką. A jak jest ze spodniami? Zdradzamy, które fasony będą najmodniejsze. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niebieskie jeansy to obowiązkowy element wiosennych stylizacji (iStock.com) Na wiosnę 2020 projektanci nie podejmują zbyt dużego ryzyka. Mamy powrót do fasonów, które święciły triumfy w zeszłorocznych kolekcjach. Oprócz inspiracji świetnym stylem lat 70. nie zabraknie także klasyki czyli jeansów z prostymi lub zwężanymi nogawkami. Dzwony w stylu lat 70. W najbliższym czasie będą popularne denimowe spodnie z lekko rozszerzanymi nogawkami — to tak zwane bootcut jeans. W latach 60. i 70. nosił je niemal każdy wielbiciel Janis Joplin czy Johna Lennona. Dziś, zamiast naszywek z hasłami pacyfistyczni, wybieramy gładki odcień z lekkim przetarciem. Modne są także dzwony, które występują w wersjach o różnych długościach. W zależności od naszego wzrostu i rodzaju sylwetki wybieramy spodnie maxi lub takie, których nogawki kończą się w połowie łydki. Tej wiosny będziemy nosić je do hippisowskich drewniaków lub sandałów z kwadratowym noskiem. Rurki – modne czy nie? Od jakiegoś czasu częściej widuje się na ulicy eleganckie cygaretki niż obcisłe rurki. Czy to znaczy, że miłośniczki opiętych jeansów powinny martwić się tym, że ich ulubiony fason wyszedł z mody? Absolutnie nie. Tej wiosny rurki nie zostają w szafie. Nie tylko pięknie modelują sylwetkę i wydłużają nogi, ale też pasują do wielu stylizacji. Połącz je z długą koszulą lub z fantazyjną bluzką, a stworzysz stylowy strój na wiele okazji. Gładkie, proste spodnie i ich prosty krój stanowią przeciwwagę dla oryginalnej "góry". Spodnie typu rurki będą świetnie wyglądać w połączeniu z białym t-shirtem lub czarną koszulą w grochy (ten wzór to kolejny gorący trend, którego w szafie nie powinno zabraknąć). Jako okrycie wierzchnie możemy wybrać płaszcz w kolorze beżowym lub skórzaną ramoneskę z bardzo modnymi bufkami. Hot trend, czyli spodnie "marchewy" To zdecydowanie najtrudniejszy fason spośród dostępnych modeli jeansów. Nie są przeznaczone dla każdej figury i nie wszystkie bluzki czy swetry dobrze z nim wyglądają. Dla kogo są jeansy-marchewy? Tego rodzaju spodnie charakteryzują się tym, że mają pojemne kieszenie z przodu i naszyte z tyłu, są luźniejsze u góry i lekko zwężane ku dołowi. Nadają się dla pań, które dobrze wyglądają w spodniach z wysokim stanem i cenią wygodę, ale mają tendencję do poszerzania dolnych partii ciała. Takie fasony pasują także dziewczynom o chłopięcej sylwetce, ponieważ nadają im pożądanych krągłości. Jeżeli nie każdy przepada za szerokimi dzwonami, ten trend, nawiązujący dla odmiany do lat 80., będzie idealnym wyborem. Jak widać, w nadchodzącym sezonie rządzi różnorodność, która dowodzi, że kupowanie spodni o coraz to nowszych fasonach nie jest już w modzie. Wszystko dzieje się tak szybko, a my dosłownie nie nadążamy za zmieniającymi się tendencjami. Stąd właśnie trend na "to, co już było", tyle że w odświeżonym wydaniu. W sklepach znajdziemy więc wszystko, czego potrzebuje… nasza sylwetka, a jednocześnie zawsze będziemy wyglądać stylowo i na czasie.