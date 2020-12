WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 4 rwa kulszowaból kregosłupazdrowy tryb życialeczenie rwy kulszowej 3 godziny temu Artykuł sponsorowany Rwa kulszowa w pigułce - co musisz o niej wiedzieć? Żyjemy coraz szybciej, mamy mnóstwo zadań i obowiązków, które muszą być wykonane na czas. Nasza wydajność w dużej mierze uzależniona jest od kondycji organizmu, który codziennie narażamy na stres, niezdrowe jedzenie i spędzanie długich godzin w pozycji siedzącej. Dość często konsekwencją takiego stylu życia jest występowanie nasilonego bólu, m.in. w odcinku lędźwiowym, który promieniuje. To nic innego jak rwa kulszowa uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie. Sprawdź jak uniknąć niechcianych objawów, a także poznaj metody zwalczania choroby. Share Rwa kulszowa w pigułce - co musisz o niej wiedzieć? Źródło: materiały partnera Jak powstaje rwa kulszowa? Ból towarzyszący rwie kulszowej ciężko pomylić z jakimkolwiek innym. Pojawia się on nagle i nieoczekiwanie np. podczas podnoszenia ciężkiego przedmiotu czy też wykonywania dynamicznego ruchu. Przenika od odcinka lędźwiowego kręgosłupa, najczęściej po jego jednej stronie i promieniuje przez pośladek, do tylnej części uda, czasami aż po samą stopę. Ból jest niezwykle ostry, rwący, skąd poniekąd wynika sama nazwa tej choroby. Źródłem dolegliwości jest dyskopatia kręgosłupa, czyli nic innego jak jego zmiany zwyrodnieniowe. Mogę one dotyczyć samych kręgów jak i znajdujących się między nimi krążków międzykręgowych. Ból wynika z ucisku nerwów, wystawania krążków poza oś kręgosłupa czy też nieprawidłowego układu kręgów. Niestety rwa kulszowa ma charakter nawracający. Pojedynczy atak trwa od dwóch do czterech tygodni, a u większości osób następny pojawia się już w przeciągu roku. Lekarz specjalista, aby upewnić się, że mamy do czynienia z rwą kulszową wykonuje prosty test na objaw rozciągowy, który polega na powolnym unoszeniu wyprostowanej nogi w pozycji leżącej. Jeżeli zmagamy się z chorobą, ból uniemożliwi nam jej normalne podniesienie. Metody leczenia Aby zdiagnozować rwę kulszową, należy wykonać diagnostykę neurologiczną połączoną z dokładnym wywiadem, który wykonuje odpowiedni lekarz specjalista. Po rozpoznaniu przyczyny może on zlecić dodatkowe badania takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa czy badania krwi. Najczęstszym sposobem minimalizowania ostrego bólu pochodzącego z odcinka lędźwiowego jest przyjmowanie środków przeciwzapalnych i rozkurczających, które mają przynieść ukojenie. Leki mogą być przyjmowane klasycznie w postaci tabletek, ale również jako zastrzyki czy też plastry naklejane na miejsce bólowe. W przypadku tych ostatnich najlepiej sprawdzą się plastry Itami, które są wygodne w użyciu, zapewniają skórze możliwość oddychania i pozostawiają pełną swobodę ruchu. Uwalniany przez nie diklofenak działa bezpośrednio w miejsce bólu przynosząc ulgę i umożliwiając szybszy powrót do pełnej sprawności. Co więcej, jest dostępny bez recepty i znajduje się w wygodnych opakowaniach po dwa, pięć bądź dziesięć plastrów. Zdrowy tryb życia Aby uchronić się przed uporczywymi dolegliwościami towarzyszącymi rwie kulszowej, należy zadbać o zdrowy styl życia. Na występowanie bólu narażone są osoby, które nie dbają o swoją dietę, spędzają długie godziny przed komputerem, bądź przeciwnie, wykonują na co dzień zbyt intensywny wysiłek fizyczny. Także osoby z nadwagą znajdują się w grupie ryzyka występowania choroby, ze względu na znaczne obciążenie kręgosłupa. Aby uniknąć choroby, trzeba zadbać o odpowiednią kondycję mięśni pleców i brzucha, które stabilizują kręgosłup i go odciążają. Doskonale sprawdzi się popularna kołyska, a także rowerek oraz przyciąganie do siebie kolan w pozycji leżącej. Co ważne, podczas ćwiczeń nie można robić nic wykraczającego poza własne możliwości, gdyż przeciążenie organizmu może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Aby uzyskać profesjonalną pomoc i wskazówki odnośnie treningu w czasie rwy kulszowej warto udać się do fizjoterapeuty, który dobierze odpowiedni program. W czasie występowania objawów należy także zadbać o dietę bogatą w wapń, który jest naturalnym składnikiem budującym kości. Ich bogactwo znajdziesz w jarmużu, płatkach owsianych, a także wszystkich produktach mlecznych. Zdrowy styl życia istotnie zapobiega występowaniu rwy kulszowej, ale także minimalizuje jej objawy. SKRÓCONA INFORMACJA O PRODUKCIE LECZNICZYM: Itami® 140 mg, plaster leczniczy. Skład jakościowy i ilościowy: każdy plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 ChPL. Postać farmaceutyczna: plaster leczniczy. Itami® to białe plastry samoprzylepne o wymiarach 10x14 cm, których jedna strona jest wykonana z włókniny, natomiast druga z papieru. Wskazania do stosowania: leczenie krótkotrwałe (nie dłużej niż 7 dni). Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ChPL; u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u pacjentów, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany; ostatni trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny posiadający zezwolenie na dopuszczenie do obrotu: Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano, Terme (Padova), Włochy. Informacji udziela: STADA Poland Sp. z o.o., Al. 3 Maja 6, 05-501 Piaseczno, Polska; Tel. +48 22 737 79 20, Fax +48 22 750 38 82. ITA/69/19/07.2019 Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku