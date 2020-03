Rzeczywistość ratowników medycznych. To zdjęcie napawa nadzieją

Epidemia koronawirusa sprawiła, że jeszcze bardziej niż dotychczas doceniliśmy pracę ratowników medycznych. To właśnie oni w pocie czoła pracują, narażając swoje życie, by pomóc nam w trudnym czasie epidemii. Ich praca wciąż jednak nie ogranicza się tylko i wyłącznie do walki z koronawirusem. Wśród wielu trudnych wezwań zdarzają się i takie, które napawają teraz nadzieją.