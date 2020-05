Rzęsy w rozmiarze XXL. Tusz z Rossmana za 7 zł robi furorę

Pogrubione i wydłużone rzęsy? Tusz z Rossmana za 7 zł okazał się hitem wyprzedaży

Podczas tegorocznej wyprzedaży hitem okazał się tusz do rzęs Eveline Magnetic Look Mascara. Jego cena to 15,99 zł, ale teraz podczas wyprzedażowego szału możemy go mieć za jedyne 7,99 zł. Producent zapewnia nam efekt mocno pogrubionych i gęstych rzęs. A wyprofilowana szczoteczka ma je podkręcić i wydłużyć. Dzięki silikonowemu aplikatorowi mamy zapomnieć również o grudkach i posklejanych rzęsach.