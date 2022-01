S.O.S. po złym zdjęciu hybrydy. To uratuje twoje paznokcie

Nie mogłaś doczekać się wizyty w salonie kosmetycznym, nie miałaś na to czasu, może szkoda ci było kasy, w każdym razie zrezygnowałaś z profesjonalnego zdjęcia hybrydy i zrobiłaś to sama w domu. W efekcie zobaczyłaś swoje paznokcie w najgorszej odsłonie – z białym nalotem, cienkie jak papier, rozdwajające się. Musisz pomóc im dojść do siebie. Na szczęście jest na to kilka sposobów i to polecanych przez manikiurzystki.