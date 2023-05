Stanisława Ryster - ikona polskiej telewizji

Jednak gdy w 1975 r. zaproponowano jej prowadzenie "Wielkiej Gry", nie od razu wyczuła, że to jej życiowa szansa. Przeciwnie. Tak bardzo nie chciała prowadzić teleturnieju, że aż się rozpłakała. "Rzewnymi łzami – mówi. – Wiedziałam, co to za utrapienie program cykliczny – nie ma »zmiłuj«. Nawet znalazłam kogoś, kto by mnie chętnie zastąpił, ale propozycja była nie do odrzucenia – polecenie służbowe". Nie było wyjścia, propozycję przyjęła.