Samochodem terenowym w góry – poradnik

Wycieczka w góry łączy wypoczynek oraz aktywność fizyczną, dzięki czemu pozwala zadbać o zdrowie ciała oraz umysłu. To jednak stosunkowo niebezpieczna forma rekreacji. Brak odpowiedniego przygotowania stwarza ryzyko niepożądanych sytuacji, które mogą przysporzyć sporo nerwów. Dotyczy to zarówno wędrówki na szlaku, jak i samego dojazdu na miejsce – górskie drogi nie należą do najlepiej utrzymanych. Miłośnicy spędzania czasu w górach powinni dysponować samochodem wyposażonym w napęd na cztery koła. Najlepiej takim, który został zaprojektowany do jazdy również na nawierzchniach nieutwardzonych.