Sandały damskie - jak dopasować je do okazji?

Duże znaczenie ma też grubość podeszwy, gdyż bezpośrednio przekłada się na amortyzację. Panie, które szukają butów np. na długie letnie spacery mogą zdecydować się na sandały damskie w sportowym stylu. Bardzo często są one wyposażone w zapięcia na rzepy, dlatego można perfekcyjnie dopasować je do stóp. To z kolei przekłada się na stabilność butów, niezależnie od terenu, po którym się poruszamy. Jeśli zależy nam na nieco grubszej podeszwie, ale niekoniecznie przepadamy za sportowym obuwiem, można postawić na modele przypominające swoim wyglądem espadryle. Są one zapinane wokół kostki i ozdobione jutowymi elementami. Takie wersje pięknie komponują się z długimi sukienkami, spódnicami oraz wieloma innymi stylizacjami.