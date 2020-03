Sandra zrozumiała, że była za młoda na ślub. Niedługo po nim dała się uwieść 8 lat starszemu mężczyźnie

"Od jakiegoś czasu zaczęło się psuć między nami głównie z mojego powodu, ponieważ zaczęłam czuć, że nie wyszalałam się (wiem, jak to brzmi), głównie mówię o imprezach itp. Mój mąż raczej nie jest typem imprezowicza i najchętniej całymi dniami siedziałby przed telewizorem. W listopadzie zaczął odzywać się do mnie dawny 8 lat starszy znajomy. Zapytał, co u mnie o czy miałabym ochotę się spotkać itp. Z niewinnego pisania zaczął się flirt, w który się zagłębiłam" – opowiada Sandra. "W końcu poszłam do niego w nocy i przespaliśmy się. Na początku nie miałam wyrzutów sumienia, teraz przyszły niestety, ale ja nie chce powiedzieć o tym mężowi, bo wiem, jak go to zaboli. Chciałabym się z nim rozstać, ale nie wiem jak to zrobić, bo jest bardzo wrażliwy i wybuchowy, szczególnie pod wpływem alkoholu. Z kochankiem nie mam już kontaktu, bo zignorował mnie po seksie, ale prawdę mówiąc, nie obchodzi mnie to. Utwierdziłam się w ty, że nie powinnam być z moim mężem. Proszę o poradę. Co zrobić, jak z nim porozmawiać? Boję się, że nie da rady rozstaniem" – dodała zrozpaczona.