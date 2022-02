Sekretny składnik faworków. Będą chrupać, aż miło

I teraz tip dla wszystkich, którzy nie podejmują się robienia faworków ze względu na bałagan podczas smażenia. Chrusty (a także domowe pączki) możecie smażyć we frytkownicy. To nie tylko wygodniejszy, ale i prostszy sposób. W urządzeniu możesz ustawić stałą temperaturę smażenia, a to bardzo istotna kwestia. Dzięki temu chrusty będą dobrze usmażone, chrupiące i nie nasiąkną olejem. Jeśli smażysz je w garnku, dobrze jest sprawdzać temperaturę tłuszczu za pomocą termometru kucharskiego. Najlepsza temperatura do smażenia faworków to 180 st.