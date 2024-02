Seks po polsku. Te akcesoria i gadżety erotyczne sprzedają się najlepiej

Co wiemy o życiu seksualnym Polek i Polaków? Z badań wynika, że do zbliżeń wśród rodaków dochodzi coraz rzadziej. Według ubiegłorocznego Narodowego Testu Zdrowia Polaków codziennie seks uprawia tylko 1 proc. obywateli. Niewiele więcej, bo zaledwie 4 proc. robi to kilka razy w tygodniu, a 22 proc. kilka razy w miesiącu. Do najaktywniejszych należą osoby w wieku 34–44 lata, a do najmniej aktywnych 65+ oraz – co ciekawe – najmłodsi w wieku 18–24 lata.