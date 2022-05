Sesja pełna miłości

Elżbieta z synem Danielem

"Moją mamę kocham za to, że jest dla mnie zawsze wsparciem i o wszystkim możemy porozmawiać…" Kiedy 4 lata temu Elżbieta zachorowała na raka piersi Daniel zdał sobie sprawę, że może ją stracić. Teraz to on był jej potrzebny a ich relacja stała się jeszcze silniejsza. Jego mama wyzdrowiała i teraz pomaga innym kobietom w walce z chorobą.