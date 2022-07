Sezon kostiumowy

Opalona od stóp do głów – to dowód na to, że byłaś na udanych wakacjach. I chociaż my zdecydowanie sugerujemy "zdobywać brąz" przy pomocy samoopalacza a nie prawdziwego słońca – z jednym musimy się zgodzić: nie ma urlopu bez stroju kąpielowego. Jaki wybierzesz w tym roku? Opcji jest wiele, ale jedno jest pewne – musi Ci być w nim wygodnie.