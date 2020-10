Siła piękna w walce z chorobą

W tutorialach wykonanych przez Erykę Sokólską – makijażystkę związaną z marką Max Factor należącą do Coty – pokazane zostały rozwiązania pozwalające z jednej strony uwydatnić atuty urody, z drugiej zaś zamaskować niedoskonałości powstałe w wyniku choroby. Można je wykonać samodzielnie w domu. Makijaż to ważny element w życiu kobiet w ogóle, ale odgrywa szczególną rolę w tak trudnym momencie, jakim jest choroba onkologiczna. W swojej pracy, ale też prywatnie, niejednokrotnie miałam do czynienia z kobietami, które podczas procesu leczenia borykały się z szeregiem problemów zarówno w sferze fizycznej, związanej z urodą, jak i w sferze psychicznej – dodaje Eryka Sokólska.

Fundacja Piękniejsze Życie już od piętnastu lat wspiera kobiety, które przechodzą leczenie onkologiczne, organizując dla nich warsztaty z pielęgnacji i makijażu w szpitalach w całej Polsce. Ta wspaniała inicjatywa, o niezwykłej terapeutycznej mocy, pomaga im radzić sobie ze skutkami ubocznymi leczenia, związanymi z wyglądem. Co więcej sprawia, że wciąż mogą czuć się piękne i atrakcyjne. Warsztaty przywracają namacalne atrybuty kobiecości w trudnych momentach leczenia onkologicznego. To mały krok w drodze do zdrowienia, przerywnik podczas szpitalnej rutyny. Warsztaty to również szansa, na spotkanie w kobiecym gronie, oderwanie się na chwilę od codzienności. Kontynuując ideę wsparcia oraz definiując potrzebę dotarcia do jeszcze szerszego grona pacjentek, Fundacja Piękniejsze Życie wraz z firmą Coty oraz marką Max Factor, należącą do Coty, zainicjowała nagranie wyjątkowych tutoriali makijażowych.

Przygotowane tutoriale makijażowe pozwalają Fundacji dotrzeć do pacjentek w szpitalach, co jest obecnie praktycznie niemożliwe ze względu na sytuację związaną z pandemią, ale także otwierają szansę na dotarcie do znacznie większej grupy pacjentek onkologicznych w ogóle. Mam ogromną nadzieję że dzięki temu projektowi i stworzonym w jego ramach materiałom uda nam się dotrzeć do zdecydowanie większej liczby kobiet, nie tylko z naszej Fundacji. Co więcej, po cichu liczę na to, że takie podejście stanie się już tradycją i będzie nowym, dodatkowym sposobem dotarcia do pacjentek – mówi Katarzyna Klatt-Koryszewska, koordynator Fundacji Piękniejsze Życie.