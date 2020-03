SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Sezon 2 odc. 1. Historie inspirujących kobiet

Małżeństw Byłam pomocą domową ja niewolniczym żoną Nikt mnie nie kocha Ja już byłam w związku Gdzie ja miałam określone obowiązki Zająć się dziećmi ugotować obiad uprać u prasowa Tak Przez 5 lat małżeństwa jak byłam po prostu czyjąś go pocztą Nazywam się Klaudia stała I w swoim programie rozmawiam o sile kobiet to dzięki niej Ewa potrafiła uwolnić się z nieudanego małżeństwa I zacząć nowe Oto jej his Że jesteś z Na wstępie to znaczy że naszej rozmowie przysługuje się z reżyserki Kamila Rowińska trenerka i Expert Asertywności którą później tutaj zaprosimy do nas do studia wyrzuciłeś męża z domu praktycznie z dnia na dzień gdy Co on robi dowiedział się przed samym Bożym narodzeniem wtedy się dowiedziałam że ma romans Druga dziewczyna spodziewa się dziecka z nim i No wtedy już nie było Ptak Jeżeli z kimś się bardzo męczyła Wiesz że jest ci bardzo I tak naprawdę każdy dzień z tą osobą jest po prostu gehenna Po to wyrzucanie poszłaś tak wielką ulgę że nie odczuwa się Tak nie myśli o tym że jest sam że jest mi trudno jeżeli ktoś jest tak toksycznym człowiekiem i w Tak Straszliwie mocno To pozbycie się jego Tylko i wyłącznie Ulub Sylwestra wyrzuciłam męża i w Nowy Rok weszła Z podniesioną głową że wchodzę w Nowem Przyrzekam nigdy nie czułam się tak Tak lekko i tak szczęśliwy jak wtedy To była najlepsza decyzja jaką mogą podjąć w życiu i naprawdę Dzisiaj tylko myślę że zrobiłam to za późno Co wydarzyło się takiego że zdecydowałaś się przeprowadzić Do własnego domu chodziło długi po prostu miałam tyle zobowiązań że nie byłam w stanie z wynagrodzenia tego post Więc byłam zmuszona do wynajęcia części domu Żeby mieć dodatki Miał dwa Albo Sprzedać dom kupić małe mieszkanie i Wynieść się z miejsca które było moim azylem Albo stanąć na głowie postarać się przetrwać jeszcze przy spłacanie długów po moim w Rodzina zdecydowanie była za tym żeby mi sprzedała dom pozbyła się kredytu i kupiła za Pieniędzy małe mieszkanie Wysyłam uparta i tak naprawdę Nawet nie próbowałem ich przekonywać Ja po prostu robiłam tak jak uważam za słuszne i tak jak my Dzięki Jaka startowało to twoje nowe życie Ale było trudno bo dzieci były malutkie młodsza nie miała Trzech lat Pracował Współpracowałam z moim tatą firmę prowadzi Ale to było za mało i musiałam iść na pełen etat Ja muszę jeszcze wróciłaś nas Magna kolejne studia tak Powrót na studia gdzieś tam i chodził z tyłu głowy już wcześniej To był dobry moment żeby właśnie A Kiedy nastąpił ten Przełom Taki moment w którym poczułaś A taki przełomowy moment to chyba był wtedy kiedy się spotkałam z moim drugim e Wszystko jest ułożone Wszystko ma Więc myślę że jak już miałam Wcześniejsze Zanim się związała Z drugim mężem Co tak Do jutra Mam dobrą pracę Bo ona trudna boi Wymagało to ode mnie Rezi Z kolei Macierzyński Tygodnia W terenie Natomiast Czułam się bezpiecznie bo była bardzo I była ogromna satysfakcja Stabilna pensja Wszystko Punkt sezonowy przeszedł w momencie dwie włączyłam że mam własne Że nie mam nikogo do obsługi poza dziećmi tak co akurat było przyjemnością Tylko wreszcie mam czas dla siebie odnalazłam czas dla siebie i tą potrzebę A poza tym mam też powodu Naturia bardzo dużo zmieniło Było mnóstwo fajnych ciekawych osób które też mi pokazały że Dużo potrafię że dużo umiem że jestem w biurze tak do Już powinnam po prostu o siebie Jeżeli się wyklepie A jak radzi Wątpię Mona p Wychodzi Taniec zawsze mi pomagał W radzeniu sobie tak Kto wygrał w tygodniu Po prostu pójść Dzisiaj nabrać energii i adresat Bardzo mądrze i dojrzale opowiadasz swoją historię i Faktycznie jesteś prawdziwą siłaczką Powiedz jakie to jest uczucie wiedzieć że ma się ze sobą tak Przeżycia i Wcześniej że uda To jest taka Faktycznie tak naprawdę wiem że idę w dobrym kierunku duża doświadczyłam i mogę się teraz tym dzielić I Czego nie należy robić bo tych błędów popełniłam bardzo dużo w młodości Nie odzyskam lat straconych Natomiast wiem jak teraz żyć żeby nie tracić Colę Ciekawi mnie co na całą twoją historię będzie mieć do powiedzenia nasza Expert Kamila Rowińska którą teraz zapraszamy do Przyprawa Cześć Klaudia Kiedy kocham twoje historie Zaplanuj taka jedna rzecz której powiedziałaś że ta sprada była tak Jaka pogoda Do tego aby Wreszcie ode Co się wydarzyło takiego To spowodowało Że czekał Tłumaczyłam sobie że sama u dzieci że trzeba Przetrwa Że trzeba go wspierać Zamość był chodnikiem Wieluń Główne główne przypadłością Tak naprawdę gdyby nie to zdrada to myślę że męczyła Czy przez Czas żeby Dzieciom nie zabieracie Już te wcześniejsze sytuację Są powodem do tego żeby w ogóle rozważać Terapię małżeńską rozważa Jakieś wsparcie dla siebie Ponieważ to był taki czas kiedy ty potrzebowałaś w SPA I być może wtedy nie trzeba by było aż czekać na tą na tą zdradę Żeby dawać sobie do tego Sama powiedziałaś że gdyby on nie zdradził To byś się męczyła po prostu po prostu Także wtedy kiedy się pojawiają po prostu takie duże problem Cię bardzo mocno zmieniło od tamtej pory Aktualnie jestem mamą sześciorga dzieci Prowadzę bloga I właśnie dzielę się tym jak sobie znaleźć czas dla siebie przy tak dużej rodziny Ale też gdzieś tam z tyłu głowy mam zawsze to Przekazać też żeby kobiety były samodzielne dba o swoje wykształcenie Dbały o swój rozwój dlatego że Doskonale wiem że gdyby nie moje szkoły nie moje wykształcenie Nie poradziłabym O tej Bardzo wam Spotkania Dziękuję bardzo dziękuję za dobre