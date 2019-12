Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują

Dzisiejszym odcinku siłaczek gościmy Dzień dobry Oraz jak zawsze Kamila Rowińska trenerka i autorka bez Książek Aneta to ty byłaś ofiarą Psycho Wiem że półtora roku temu Z dnia na dzień postanowiłaś przerwać to Wyszłaś z domu tak jak stała się zabrałaś dwójkę Pamiętasz tamten Tak takich momentów się nie zapomina wróciłam z dziećmi oprócz właśnie takiego nie Zachowania Nazwijmy to po imieniu Ze strony byłego męża również był problem alkoholu Aktor też Stał i ja wróciłam z dziećmi Zastałam Jaką zostałam zaczęły się wyzwiska i właściwie to sobie pomyślała Syrop Mam klucze do mieszkania moje przyjaciółki odp Powiedziałam dzieci jedziemy Tylko klucze Wsiadłam do auta i wyszłam z Wyszłam z domu pojechałam na to mieszkanie ja nie widziałam wcześniej tego mieszka Po prostu malusieńkie mieszkanie 34 m Wziął głęboki oddech właściwie nie wiedziałam co będzie Nie wiedziałam jak będę mieszkać bo to nie było mieszkanie do celu Która która miałam w I i mieszkać Nie wiedziałam co będzie nie wiedziałam że Otwórz stronę Wow Cisza Jak nie będzie mi ubrań Ile dzieci wtedy miała Córka niecałe 10 asy 7 Jak zareagowały nieszczęścia Jak to się dzieje za zamkniętymi drzwiami Gdzie są czasem Między rodzicami I to też tak właśnie było Moja podjęta decyzja Nie potrzebowała akcept To jest moja dorosła DC Dla swojego dobra i dla dobra Po prostu zakomunikował am Będziemy rodzi Trzos Mają kontakt z tatą Także samca Odcięta od Mamy Różnego rodzaju problemy z tego wynikają A i wyzwania na to Tak naprawdę Na szaro Spokojna Kamilo jak rozmawiać z dziećmi nad Akita Pierwszy Sobie poczucie winy i to że rozbijamy Ponieważ kobiet Która nie chce odejść tobie się wydaje że one dzieciom teraz zabierze rodzinne jeżeli odejdzie Jeżeli nie będzie tego Dłużej znosić ma poczucie winy Aisling I czuję że to jakoś musi dzieciom wytłumaczyć zamiast zrozumieć że ona te dzieci rad Od tego aby dorastały w przemocowym domu a być może w przyszłości tworzyły taki Może być tak jak Aneta że tutaj akurat tata Cierpi na chorobę alkoholową to Powiedzieć że Chory i No nie możemy Sytuacji razem jeżeli tata będzie się lecz To wtedy Spotkania będą może Bardzo często dzieci oczywiście widzą co się dzieje i również to przeżywają i są świadkami tej Są one również Jak tam małe moczą się w nocy boją się wracacie do domu stają się nerwowe nie warto tej rodziny 4 Wszelką Że z listu że byłaś rozczarowana reakcją w swoich rodziców gdy powiedział Odchodzisz od me Że twój tata powiedział że no przecież nie bije powiedziałam w ostatnim takim momencie już na takie wiesz jak jest Prosta do decyzji A co się dzieje w naszym małże Bo naprawdę były mąż był zaangażowany w sensie rodziny Dużo nam pomóc A to taki rozdźwięk wiecie to co się działo za zamkniętymi drzwiami a taka taka rzeczywistość rodzinna jest W inne rzeczy rodziny więc naprawdę to było takie trudne w momencie takiego zwierzę Otwarcia twojego serca Usłyszałam właśnie słowa na tych na Przecież cię nie Jak sobie pomyślę Okej Nie Ale każde słowo Co są tak ciężkie Po prostu tak Takie Tłumacz Ja jako kobieta Jak Stoję Słyszę Patrzę na faceta Był miłością mojego życia Uświadom Naprawdę Mapy Google Gdzie jest Chyba nie warto robić jedno słowo potrafię jej całkowicie To całkowicie zmienić Zmień Nas pozbywa Kamila Dlaczego usprawiedliwia Przemoc psychiczną dopóki nie Ja bym powiedziała Czasami społecznie Jest tak Zarówno Też Jest podważa na mówi się wtedy do kobiety ale to może tylko raz cię uderzyła może go zdenerwowałaś To czym go zdenerwowała Tak dalej Takiej sytuacji Tak się dzieje Natomiast jeżeli ktoś z naszej rodziny ma inny od Naszego prześladowcy A no to na początku oczywiście stosuje zaprzeczenie Ile jest taki mechanizm obronny on nie chce w ogóle się pogodzić z tym nowym Obrazem że czegoś nie zauważył że Że to niemożliwe że może jej się tylko wydaje A że może nie jest tak źle ale może tam jest złość i po prostu czasami coś powie No ale to żeby to od razu był Do tego Rodzina rozwój Taki częsty jest argument teraz rodzinę Tylko dlatego że on tam Ludzie po prostu to bagatelizują że jeżeli to nie jest jakiś bieganie za tobą nożem ale jeszcze go musiał Musiałbyś wylądować w szpitalu żeby jakaś na Naszła refleksja to tak jakoś to po prostu odrzucamy to jak znaleźć w ogóle sobie siłę w momencie Naprawdę cała rodzina z Ja myślę że na początku warto by było zrobić coś co Aneta pewnie zrobiła później czyli zacząć korzystać Za wsparcia Tak Tak Czyli zacząć się przyglądać ten tej sytuacji zauważyć że w ogóle się jest osobą współuzależnioną i że również Udział w tym co się dzieje Dostrzec że to jest złe czasami rodzice nie będą dla nas Sami rodzina w stanie po stronie K Trzeba Tych osób które mogą nam pomóc Jeżeli ich nie znajdziemy Potrafi być może Która Zauważył Ponieważ rodzice jeżeli znają również Kata to on jest prawdopodobnie Zupełnie inny I oni nie pod Sobie wyobrazić Tak ale Myślę O kurczę tego nie Jako mechanizm obronny Jakoś wytłumaczyć siebie Krystian Dopiero I trzeba być przygotowanym na na Ewentualnie bardzo jasne Potrzebuję po Potrzebuję pomocy zapadam się Uczestniczę w przemocy Dzieci w tym Przecież To że na przykład Twój były Być może na przykład nie krzyczał do dzieci albo i mnie ubliżał to wcale nie znaczy że one nie doświadczał No co my również jesteśmy Ponieważ wtedy Zarówno córka jest narażona Wychowuje się w domu w którym uczy się je Że mąż może akurat żona i może może tak Dla mnie to jest normalne Strona może W przyszłości i też Taką rodzinę i dla niej to będzie w porządku Tak powiedziałeś tutaj trzeba też zaznaczyć że trzeba być wsparciem to już nie tylko dla siebie ale też dla dzieci tak Należy to przerwać jak najszybciej No zakończeniu taką relację Aneta mnie ciekawi czy ta cała sytuacja przełożyła się jakoś na twoje życie zabudowa jestem na takim etapie Buduje się na Zarówno zawody W życiu Dlatego że inaczej wyglądało moje życie zawodowe Wcześniej A w tej chwili Powiedziałabym że naprawdę Służyć swoim doświadczeniem innym kobietą Historia których naprawdę jest wiele w A jest pozamiatane pod dywan taka dulszczyzna 21 Dziękuję wam bardzo Dziękuję