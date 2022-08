Skin Care - odkryj nowości do codziennej pielęgnacji

Ciało otulone i intensywnie nawilżone

Ciało potrzebuje tak samo troskliwej pielęgnacji jak skóra twarzy. Zapewni ją nawilżający balsam do pielęgnacji Skin Care. Balsam intensywnie nawilża naskórek, a zawarta w nim kompozycja składników efektywnie zabezpiecza skórę przed przesuszeniem. Ekstrakt z koziego mleka zawierający cenne proteiny, lipidy, witaminy i minerały zadba o odżywienie skóry. Masło Shea doskonale również odżywia skórę, jednocześnie pozostawiając na jej powierzchni płaszcz lipidowy, który chroni przed utratą wody. Olej jojoba natomiast odpowiednio nawilża i sprawia, że staje się ona przyjemnie gładka i miękka. Jego lekka formuła sprawia, że balsam doskonale się rozprowadza i szybko wchłania. Pielęgnację ciała uzupełni przeciwstarzeniowy krem do rąk Skin Care z formułą wzbogaconą o olej arganowy i rycynowy. Kompleksowy zestaw pielęgnacyjny dopełni wygładzający krem do stóp Skin Care z 20% mocznikiem, lanoliną i alantoiną. Mocznik to naturalna substancja znaną ze swoich właściwości nawilżających i wygładzających. Po kilkakrotnym użyciu produktu skóra pięt w widoczny sposób staje się miękka, przyjemna w dotyku i wygładzona.