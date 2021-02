Składniki, których warto szukać w kosmetykach na zimę

To składnik kosmetyczny o silnych właściwościach nawilżających. Naturalnie występujący w skórze polisacharyd wspomaga utrzymanie nawilżenia. Choć nie ma złej pory roku na włączenie do codziennej rutyny pielęgnacyjnej kosmetyków z kwasem hialuronowym, to zimą jest to bardzo ważne. Dogłębnie nawilża skórę, czyniąc ją miękką i sprężystą.