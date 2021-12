Skrajnie zaniedbane zwierzęta

"Ileż razy się zarzekaliśmy, że to już koniec, więcej nie damy rady zrobić. Nasze schronisko dedykowane jest zwierzętom gospodarskim ale nie omijamy nikogo w potrzebie - mamy konie, krowy, kozy, owce, lamę, alpakę, ptactwo, oczywiście psy i koty ale także szopy; pomagaliśmy nawet wiewiórce, jeleniowi i łosiowi. Jesteśmy zmęczeni nieustanną troską o finanse, obawami o to, czy damy radę zapłacić za leczenie, za przyniesienie ulgi. Bo to kosztuje i na to stale brakuje nam środków. I wtedy zawsze pojawi się na drodze istota, której po prostu nie można nie pomóc. Bez aktywnego działania jej cierpienie się nie skończy!" - informuje Agata Geilke, opiekunka azylu.