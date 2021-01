Skuteczność produktów Dettol przeciwko COVID-19 potwierdzona

Marka Dettol uzyskała laboratoryjne potwierdzenie skuteczności swoich produktów przeciwko wirusowi SARS CoV-2, wywołującemu chorobę COVID-19. Badania zostały przeprowadzone przez Microbac Laboratories na zlecenie marki należącej do Reckitt Benckiser. Produkty do dezynfekcji powierzchni marki Dettol zabijają 99,9% bakterii, grzybów i wirusów[1] w tym wirusa SARS-CoV-2[2] i mogą być skutecznym środkiem zapobiegawczym przed rozprzestrzenianiem się tych patogenów. [1] Działanie wirusobójcze dotyczy żelu antybakteryjnego Dettol [2] Dotyczy antybakteryjnego sprayu i chusteczek do czyszczenia powierzchni

Jak wskazują naukowcy z Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), wirus wywołujący chorobę COVID-19 może przetrwać na powierzchniach nawet do 28 dni.[3] To pokazuje, jak istotna dla ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest dezynfekcja powierzchni certyfikowanymi środkami takimi jak spray czy chusteczki do dezynfekcji powierzchni Dettol. Skuteczność produktów marki należącej do Reckitt Benckiser, lidera globalnego rynku detergentów i środków do dezynfekcji, potwierdziły badania niezależnego, laboratorium analitycznego Microrobac Laboratories. Ośrodek, jako jeden z niewielu na świecie, posiada certyfikat CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorób) na wykonywanie tego typu badań. Uzyskane wyniki opublikowano m.in. na łamach naukowego czasopisma American Journal of Infection Control, opisującego badania dotyczące epidemiologii, kontroli zakażeń i infekcji.

Nawet do 80% otaczających nas zarazków może przenosić się przez dotyk, w tym kontakt z zanieczyszczoną powierzchnią. Należy więc mieć świadomość, że obok zachowania dystansu społecznego, poprawnego noszenia maseczek na twarzy i prawidłowej higieny dłoni, równie istotne znaczenie dla przerwania łańcucha infekcji ma skuteczna dezynfekcja otaczających nas powierzchni– mówi dr Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z zarazkami i mikrobami domownicy mają styczność, w każdym pomieszczeniu – nie tylko w łazience. Jak wykazały badania National Science Foundation[4], bakterie, wirusy i grzyby równie często występują w toalecie, co na kuchennym blacie czy zlewozmywaku.

Deski do krojenia, zlewy, lodówki, czy dziecięce krzesełka lub maty do przewijania. To tylko część powierzchni, które szczególnie upodobały sobie bakterie i wirusy, w tym wirus choroby COVID-19. Regularnie ich dotykamy, a następnie, często nieświadomie, dotykamy również ust i twarzy, co zwiększa ryzyko kontaktu pośredniego, sprzyjającego rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Musimy pamiętać, że zdrowie bliskich jest w naszych rękach, a skuteczna dezynfekcja certyfikowanymi środkami, pozwala znacząco ograniczyć ryzyko zakażenia – przekonuje Monika Schmidt, dyrektor ds. medycznych i regulacji w firmie Reckitt Benckiser.

Antybakteryjny spray do powierzchni Dettol

Materiały prasowe Antybakteryjny spray do powierzchni Dettol Źródło: Materiały prasowe

Antybakteryjny i drożdżakobójczy płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością. Skuteczny w zwalczaniu 99,9% bakterii, zabija wirusa powodującego chorobę COVID-19. Odpowiedni do desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien i zaworów, desek sedesowych.

Antybakteryjne i Drożdżakobójcze Chusteczki Do Mycia i Dezynfekcji Powierzchni Dettol

Materiały prasowe Antybakteryjne i Drożdżakobójcze Chusteczki Do Mycia i Dezynfekcji Powierzchni Dettol Źródło: Materiały prasowe

Antybakteryjne i drożdżakobójcze chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni mających kontakt z żywnością. Odpowiednie do: desek do krojenia, krzesełek dziecięcych, mat do przewijania, lodówek, koszy na śmieci, zlewów kuchennych, wanien

i zaworów, desek sedesowych. Bez wybielaczy. Zabijają 99,9% bakterii, wirusa powodującego chorobę COVID-19, a także wirusa grypy H1N1, koronowirusa (BCV),RSV i rotawirusa.

O Dettol

Dettol to wiodąca marka produktów do dezynfekcji, obecna w 124 krajach świata. Istniejąca od blisko 80 lat marka powstała z myślą o dezynfekcji sprzętu medycznego w brytyjskich szpitalach, wsparciu leczenia ran oraz profilaktyce chorób zakaźnych. Obecnie portfolio Dettol obejmuje m.in. produkty do higieny i odkażania rąk oraz dezynfekcji powierzchni, których skuteczność potwierdzają testy niezależnych instytucji badawczych.

Marka należąca do koncernu Reckitt Benckiser - globalnego lidera produkcji środków czystości, higieny osobistej, detergentów czy leków bez recepty - powstała w oparciu o trzy fundamentalne filary: Zdrowia, Zaufania i Edukacji, które od 1933 roku kształtują jej kierunki działania i rozwoju.

Więcej informacji o marce i produktach Dettol na https://www.dettol.pl/

